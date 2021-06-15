Сервис "Яндекс.Еда" стал доступен в Минске

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. "Яндекс" запустил сервис доставки еды "Яндекс.Еда" в Минске. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Яндекс.Еда" стала еще одной услугой, доступной в Минске. Она позволит пользователям заказывать блюда из ресторанов и кафе с доставкой за 30 минут, даже из тех заведений, где нет собственных доставщиков", - сообщили в компании.

В пресс-службе также подчеркнули, что в Белоруссии уже давно доступно много сервисов "Яндекса". "Яндекс Go (ранее "Яндекс.Такси") запустилось в 2016 году, и сегодня воспользоваться им можно в более 30 городах страны. С помощью приложения в Беларуси также можно отправить вещи и документы, запланировать переезд с грузчиками. Кроме того, пользователям доступны поиск "Яндекса" и голосовой помощник "Алиса", медиасервисы с музыкой и фильмами, карты и навигатор, почта и облачное хранилище, и многое другое", - дополнили в компании.