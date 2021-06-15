Ямал внес 17 мероприятий в проект программы господдержки коренных народов Арктики

ТАСС, 15 июня. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) предложил 17 мероприятий по развитию туризма, подготовки кадров и популяризации предпринимательства в проект плана программы государственной поддержки коренных малочисленных народов в Арктике. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО во вторник по итогам заседания Общественного совета Арктической зоны РФ при участии министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова и главы округа Дмитрия Артюхова.

"Ямал входит в состав рабочей группы, которая занимается составлением плана мероприятий. Регион внес в проект плана 17 различных мероприятий в различных сферах поддержки КМНС. Наибольшее число предложений от округа касается развития туристической индустрии в местах ведения традиционной хозяйственной деятельности (предоставление субсидий для развития этнотуризма, вовлечение в эту сферу представителей КНМС), подготовки кадров (предоставление образовательных сертификатов для абитуриентов, работа в рамках "Школы гостеприимства для оленеводов", работа с блогерами из числа молодежи КМНС), а также популяризации предпринимательства", - говорится в сообщении.

По словам губернатора ЯНАО, в регионе накоплен многолетний опыт взаимодействия между крупными компаниями и коренными малочисленными народами, которым округ готов поделиться.

В апреле 2021 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил программу государственной поддержки традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов в Арктике, предполагающую в том числе обеспечение интернетом, развитие промыслов и продвижение их продукции на отечественных и международных рынках. Программа включает в себя шесть основных направлений.