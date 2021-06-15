В Дагестане создадут проектный офис для работы с инвестпроектами по принципу единого окна

ПЯТИГОРСК, 15 июня. /ТАСС/. Власти Дагестана намерены создать в регионе проектный офис для работы с инвестпроектами, который будет функционировать по принципу одного окна. Об этом сообщил врио главы Дагестана Сергей Меликов на совещании о социально-экономическом развитии Северо-Кавказского федерального округа под председательством главы правительства РФ Михаила Мишустина.

"Для работы с инвестпроектами принято решение создать проектный офис, в состав которого будут включены представители всех министерств и ведомств на уровне заместителей и руководителей, представители отдельных территориальных органов, федеральных органов власти под руководством первого вице-премьера Дагестана. Проектный офис будет работать по принципу одного окна", - сказал Меликов.

По его словам, главные проблемы, с которыми сталкиваются власти республики при реализации инвестиционных программ, - это земельные вопросы и инфраструктурные ограничения.

"Поэтому в ноябре прошлого года была создана комиссия по инвентаризации всех земельных ресурсов с определением назначения земли. Минимуществом Дагестана совместно с комитетом по лесному хозяйству, территориальным управлением Росимущества, Росреестра по республике <…> проведена масштабная работа по инвентаризации земельных ресурсов Дагестана. В настоящее время принят ряд мер, направленных на некриминалицию сферы земельных отношений, усиленно идет исковая работа по возврату незаконно отчужденных и неэффективно используемых земельных участков", - добавил глава Дагестана.

В Дагестане сознано щесть индустриальных парков, на их территории развернуто около тысячи рабочих мест, созданы две территории опережающего социально-экономического развития.