В итальянском офисе WWF заявили, что в мире ежедневно используется 7 млрд масок

Как утверждают авторы документа, только в странах ЕС каждый день люди выбрасывают около 2 600 тонн одноразовых масок из полимерных материалов. Они могут накапливать и выделять вредные химические вещества, такие как бисфенол A, а также тяжелые металлы и патогенные микроорганизмы, нанося большой ущерб окружающей среде.

По данным специалистов, ежегодно человечество производит более 2 млрд тонн отходов, и этот показатель к 2050 году может увеличиться на 70%. По их мнению, существенную роль в таком масштабном загрязнении планеты играет пластик. Так, в 2019 году объем его производства в мире составил более 368 тонн. Значительная часть пластика в конченом счете становится отходами, которые засоряют окружающую среду. С 1995 по 2018 год количество биологических видов Мирового океана, пострадавших от него, увеличилось почти в 5,5 раза: с 267 до 1 465. Авторы доклада также отмечают, что в эпоху пандемии мировой спрос на услуги по доставке еды увеличился на 56%, что привело к росту использования одноразовой пластиковой упаковки.

В Евросоюзе с 1 января 2021 года вступил в силу специальный налог - €0,8 (приблизительно 70 рублей) за один килограмм неперерабатываемых пластиковых отходов с каждого государства-члена. По данным Российского экологического оператора (РЭО), в настоящее время в РФ готовятся законодательные правки о запрете на неперерабатываемый пластик и трудноизвлекаемые виды отходов. Как отмечают в ведомстве, речь в первую очередь идет об одноразовых трубочках, ватных палочках и столовых приборах, поскольку их сложно извлекать из общей массы отходов, чтобы дальше направлять на переработку. Окончательный перечень РЭО определит совместно с Минприроды и Минпромторгом.