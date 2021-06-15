Судебную инстанцию для IT-компаний планируют создать в России в 2024 году

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 июня. /ТАСС/. Специальную судебную инстанцию для рассмотрения уголовных дел в отношении IT-компаний планируют создать в России в 2024 году. Об этом сообщил заместитель директора департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Юрий Зарубин на площадке XII Международного IT-форума в Ханты-Мансийске во вторник.

"Мы планируем создать специальную судебную инстанцию для рассмотрения уголовных дел в отношении IT-компаний. Это мы планируем сделать в 2024 году", - сказал он на пленарной сессии.

О форуме

XII Международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС проходит в смешанном формате с 15 по 18 июня в Ханты-Мансийске. В ходе него состоятся 45 мероприятий при ограниченном офлайн-участии и широком онлайн-диалоге российских и зарубежных специалистов. Впервые форум проходит в течение четырех дней - с 15 по 18 июня.

Особое внимание на форуме уделяют темам искусственного интеллекта, цифровой трансформации в России и мире, жизни в постковидном пространстве. Здесь, в частности, проходят сессии и круглые столы совместно с Минздравом и Минспортом России, аппаратом полномочного представителя президента РФ в УрФО, правительством Москвы и Ассамблеей народов Евразии. В дни форума в Югре соберутся также IT-руководители вузов для участия в дискуссии, организованной командой экспертов Института цифрового развития науки и образования, подведомственного Министерству науки и высшего образования РФ.

Генеральные партнеры IT-форума - "Прайм Груп", "Ростелеком", "Салым Петролеум", "Славнефть-Мегионнефтегаз". Инвестиционные партнеры - "Техноком", "ФОРС". ТАСС является генеральным информационным партнером форума.