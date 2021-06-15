Сейм Польши принял резолюцию против "Северного потока - 2"

ВАРШАВА, 15 июня. /ТАСС/. Нижняя палата польского парламента (Сейм) приняла резолюцию против строительства газопровода "Северный поток - 2", охарактеризовав проект как проявление "экспансионизма" РФ. В поддержку документа во вторник проголосовали 452 парламентария, против - только один.

"Сейм Республики Польша, выражая солидарность с нашими центральноевропейскими соседями, находящимися под угрозой российского экспансионизма, в особенности с Украиной, призывает Европейский союз и его государства-члены, в том числе, прежде всего, ФРГ как нашего союзника по НАТО и партнера в ЕС, отказаться от какой-либо поддержки для реализации проекта газопровода "Северный поток - 2", а также принять меры, направленные на немедленное и эффективное прекращение его строительства", - говорится в документе.

"Мы также призываем США как нашего союзника в НАТО поддерживать и расширять санкции против организаций, участвующих в строительстве газопровода. Дальнейшее политическое и экономическое давление со стороны США может способствовать отказу от продолжения реализации этого вредного проекта и укреплению сотрудничества между странами - членами Североатлантического альянса по ключевым для их безопасности вопросам", - добавляется в резолюции.

По мнению польских парламентариев, "Северный поток - 2" предназначен исключительно для изменения маршрутов поставок, а не для их диверсификации. Существующие мощности по передаче природного газа с восточного направления достаточны для обеспечения необходимых поставок этого сырья в Европу", - утверждается в документе.

Польские депутаты убеждены, что продолжение реализации проекта "Северный поток - 2" якобы станет "одобрением политики РФ".