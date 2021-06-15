Калининградская область получит 547 млн рублей на ликвидацию мусорных полигонов

КАЛИНИНГРАД, 15 июня. /ТАСС/. Более 500 млн рублей получит Калининградская область из федерального бюджета в рамках нацпроекта "Экология" на ликвидацию мусорных полигонов в городах Советске и Черняховске до 2022 года. Работы по рекультивации начнутся в текущем году, сообщил ТАСС во вторник министр природных ресурсов и экологии области Олег Ступин.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 10 июня сообщил, что пять регионов - Республика Мордовия, Удмуртия, Воронежская, Калининградская и Кировская области - получат почти 900 млн рублей в течение ближайших трех лет на ликвидацию свалок.

"Калининградская область получит в общей сложности 547 млн рублей. Эти средства будут направлены на рекультивацию закрытых полигонов твердых бытовых отходов в городе Советске (205 млн рублей) и Черняховске (342 млн рублей). Работы начнутся в 2021 году и закончатся в 2022 году", - сказал региональный министр.

Он пояснил, что речь идет о полигонах "Городская свалка твердых коммунальных отходов города Черняховска" и "Городская свалка твердых коммунальных отходов города Советска", действовавших с 1950 и с 1946 годов. Их площадь составляет 6,88 га - в Советске и 9,47 га - в Черняховске.

По данным Министерства природных ресурсов и экологии области, ежегодно в регионе образуется более 400 тыс. тонн коммунальных отходов. Переработка отходов в области пока представлена одним мусоросортировочным комплексом, введенным в эксплуатацию в поселке Жаворонково Гусевского городского округа в 2014 году, проектной мощностью до 40 тыс. тонн. Действуют четыре полигона для размещения отходов, которые расположены вблизи поселков Барсуковка Неманского района, Жаворонково Гусевского района, Круглово Зеленоградского района и Ельняки Гвардейского района. Общая площадь полигонов - 112,3 га.

Для западной части Калининградской области, в том числе для Калининграда, актуальна проблема отсутствия современного экологически безопасного объекта обращения с отходами. Для ее решения к 2023 году в рамках концессии планируется строительство комплекса по обработке и утилизации твердых бытовых отходов с общим объемом инвестиций 3 млрд рублей, мощностью до 350 тыс. тонн отходов в год. Он обеспечит обработку 88% твердых коммунальных отходов и 35% их утилизации на территории области, заключил Ступин.