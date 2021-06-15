Аэропорты Сочи и Анапы планируют избавить от перегрузки через перераспределение слотов

КРАСНОДАР, 15 июня. /ТАСС/. Компания "Аэродинамика", управляющая аэропортами Сочи и Анапы, предложит авиакомпаниям альтернативные временные слоты для вылета и прилета с тем, чтобы не допустить перегрузки пассажирских терминалов. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе авиапредприятия.

В понедельник "Известия" сообщали, что в аэропортах черноморского побережья заканчиваются слоты для приема самолетов. По данным издания, такая ситуация характерна для аэропортов Симферополя, Сочи и Анапы.

"Инфраструктурные ограничения - пропускная способность пассажирских терминалов в Сочи и Анапе - не позволяют максимально использовать число рейсов для удовлетворения всех запросов авиакомпаний, которые в период ограничений на международные полеты выбирают полеты на побережье Черного моря. В связи с чем в целях недопущения превышения пропускной способности и снятия пиковых нагрузок, сохранения качества обслуживания пассажиров и стабильной работы аэропорта без сбойных ситуаций аэропорты группы "Аэродинамика" предлагают авиакомпаниям альтернативные слоты, которые не всегда могут устраивать перевозчиков с учетом их планов, оборота воздушных судов и коммерческого видения", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что в каждом аэропорту есть технологические нормативы по обслуживанию воздушных судов и пассажиров. По приему и обслуживанию воздушных судов ограничений на данный момент нет, слоты для обслуживания имеются.

"В период сохранения ограничительных мер COVID-19 аэропорты в Сочи и Анапе предприняли максимально возможные меры по оптимизации обслуживания пассажиров в летние месяцы. Привлечен дополнительный персонал, организованы дополнительные зоны отдыха, увеличено число стоек регистрации и входных групп", - добавили в пресс-службе, отметив, что в настоящее время дефицита авиабилетов на курортные направления нет.

Краснодарский край является основным курортным регионом России. В 2020 году общий туристический поток на Кубань составил 12 млн отдыхающих, что меньше показателя 2019 года почти на 5 млн человек. В 2021 году, по прогнозам, регион может принять до 18 млн туристов - при благоприятной эпидемиологической обстановке.