"Ситидрайв" приостановит деятельность сервиса в Екатеринбурге с 21 июня

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Каршеринговый сервис "Ситидрайв" (бывший YouDrive) приостановит деятельность с 21 июня в Екатеринбурге из-за глобального дефицита машин на рынке и повышенного спроса на каршеринг в других городах. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе компании.

"Мы действительно приостанавливаем аренду автомобилей "Ситидрайва" для пользователей Екатеринбурга. При запуске сервиса в любом городе мы всегда прогнозируем самые разные ситуации и риски. За время своего присутствия в Екатеринбурге мы успели протестировать работу сервиса и проанализировать все, что с ним связано. Сейчас мы решили сосредоточиться на других регионах - автомобили из Екатеринбурга мы планируем перевезти в Санкт-Петербург, где спрос на каршеринг продолжает расти", - сообщили в компании, уточнив, что сервис будет приостановлен с 21 июня.

По данным пресс-службы, приостановка сервиса в Екатеринбурге связана с глобальным дефицитом автомобилей на рынке и повышенным спросом на каршеринг в других городах, в том числе из-за туристического сезона. "Сейчас сложнее строить планы, чем это было пару лет назад, потому что ситуация с эпидемией, экономикой и другими глобальными вопросами меняется каждый день. Как только ситуация с нехваткой автомобилей на рынке изменится, мы рассмотрим возможность возвращения в Екатеринбург, который горячо любим. Совместно с "Ситимобил" мы продолжаем развивать платформу городской мобильности, так в Екатеринбурге продолжают быть доступны такси и самокаты в приложении "Ситимобил", - добавили в компании.