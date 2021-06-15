Байден подчеркнул важность договоренности США и ЕС по противостоянию Китаю в авиаотрасли

ВАШИНГТОН, 15 июня. /ТАСС/. Договоренность США и ЕС по противодействию "нерыночной практике" Китая, связанной с инвестициями в авиационном секторе, имеет особую важность. Об этом говорится в распространенном во вторник Белым домом письменном заявлении президента США Джо Байдена в связи с соглашением по урегулированию торгового спора по делу Boeing и Airbus между Вашингтоном и Брюсселем.

Американский лидер подчеркнул, что "Соединенные Штаты и Европейский союз добились серьезного прорыва в торговом споре", который длится уже более 16 лет. Он напомнил, что обе стороны согласились приостановить действие таможенных пошлин на пять лет и обязались обеспечить равные условия для своих компаний и их сотрудников.

"Что особенно важно, мы также договорились о совместной работе по оспариванию и противодействию нерыночной практике Китая в этом [авиационном] секторе, которая дает китайским компаниям несправедливое преимущество. США и ЕС будут работать вместе по конкретным направлениям, которые отражают наши высокие стандарты, включая сотрудничество в области внутренних и внешних инвестиций и передачи технологий. Это модель, которую мы можем использовать для решения других проблем, связанных с китайской экономической моделью", - считает глава вашингтонской администрации.

Он рассказал, что в последние дни на саммитах Группы семи, НАТО и США - ЕС "доказывал правоту того, что США и Европа - и демократии повсюду - становятся сильнее, когда работают вместе для продвижения своих общих ценностей, таких как честная конкуренция и прозрачность". "Сегодняшнее объявление демонстрирует, как именно это может работать на практике", - заключил президент.

О торговом споре

Торговый спор Брюсселя и Вашингтона по делам Boeing и Airbus является одним из самых затяжных и масштабных в истории Всемирной торговой организации (ВТО).

США обвиняют ЕС в незаконном государственном субсидировании компании Airbus с 2004 года, ЕС выступает с аналогичными обвинениями в адрес Вашингтона в отношении компании Boeing. В 2019 орган разрешения споров ВТО признал факт нарушения норм организации в деле Airbus, что дало США право на введение компенсирующих пошлин. Однако в 2020 году аналогичное решение было принято в пользу ЕС по делу Boeing. Фактически ВТО признала, что обе стороны нарушают международные нормы торговли в рамках этой организации, создавая преференции для своих авиапроизводителей.

В октябре 2019 года администрация Дональда Трампа, занимавшего тогда пост президента США, ввела 25-процентные пошлины в отношении товаров из стран ЕС на общую сумму примерно $7,5 млрд. 9 ноября 2020 года Евросоюз ответил на этот шаг введением своих тарифов на сельскохозяйственные и промышленные товары из США на общую сумму €3,4 млрд (около $4 млрд).