{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Создатель интернета продаст на торгах исходный код Всемирный паутины в формате NFT-токена

Предложения о покупке кода будут начинаться от $1 тыс., сообщает аукционный дом Sotheby's

ЛОНДОН, 15 июня. /ТАСС/. Британский ученый Тим Бернерс-Ли, создатель технологии World Wide Web (Всемирная паутина, WWW), продаст на торгах исходный код, использованный для разработки интернета, в формате виртуального актива - невзаимозаменяемого токена (NFT). Об этом во вторник сообщил аукционный дом Sotheby's.

В заявлении отмечается, что данный лот "станет первым для Sotheby's рожденным в цифровой среде артефактом, выставленным на аукцион". Сами торги под названием "Это изменило все" пройдут в онлайн-режиме в период с 23 по 30 июня, предложения о покупке кода будут начинаться от $1 тыс.

"Три десятилетия назад я создал нечто, что затем с помощью огромного числа коллег по всему миру стало мощным инструментом в руках человечества. Говоря о Всемирной паутине, больше всего меня радует то, что она была создана в результате сотрудничества. Хотя я не могу предсказать будущее, я искренне надеюсь, что получаемые в интернете знания и его огромный полезный потенциал сохранятся и будут доступны всем, кто хочет создавать что-то новое, творить и начинать следующую технологическую трансформацию, которую мы еще не можем себе представить. NFT - последний пример забавных творений в этой среде и самый удобный способ подтвердить свое право владения каким-либо предметом", - подчеркнул Бернерс-Ли.

NFT - это цифровой сертификат, прикрепленный к уникальному объекту. Невзаимозаменяемый токен является уникальным, и его нельзя подделать или заменить на другой. Технология NFT была создана в 2017 году на основе смарт-контрактов Ethereum (Этериум). За время существования NFT было продано 5,35 млн токенов.

Создание интернета

Бернерс-Ли впервые в 1989 году выступил с идеей создания интернет-страниц, связанных гиперссылками и имеющих стандартные адреса. Будучи сотрудником Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН), он предложил использовать эту технологию для быстрого и удобного доступа к документации и материалам научных исследований центра. Организационными вопросами разработки новой технологии занялся бельгиец Роберт Кайо.

12 ноября 1990-го Бернерс-Ли и Кайо официально представили проект руководству ЦЕРН, впервые назвав свою разработку World Wide Web. Уже в следующем месяце заработал первый сайт во внутренней сети ЦЕРН, а 6 августа 1991 года технология стала доступной всем пользователям интернета.

Для открытия веб-страниц Бернерсом-Ли был создан первый в истории браузер - WorldWideWeb, впоследствии переименованный в Nexus. Адреса во Всемирной паутине получили название "Единый указатель ресурса" (unified resource locator, URL). По замыслу создателей WWW, любой ее ресурс должен иметь свой уникальный URL.

Теги
Великобритания
На НПЗ Украины впервые будет поставлена алжирская нефть
Нефть будет поставляться по трубопроводу "Одесса - Кременчуг"
Читать полностью