Создатель интернета продаст на торгах исходный код Всемирный паутины в формате NFT-токена

ЛОНДОН, 15 июня. /ТАСС/. Британский ученый Тим Бернерс-Ли, создатель технологии World Wide Web (Всемирная паутина, WWW), продаст на торгах исходный код, использованный для разработки интернета, в формате виртуального актива - невзаимозаменяемого токена (NFT). Об этом во вторник сообщил аукционный дом Sotheby's.

В заявлении отмечается, что данный лот "станет первым для Sotheby's рожденным в цифровой среде артефактом, выставленным на аукцион". Сами торги под названием "Это изменило все" пройдут в онлайн-режиме в период с 23 по 30 июня, предложения о покупке кода будут начинаться от $1 тыс.

"Три десятилетия назад я создал нечто, что затем с помощью огромного числа коллег по всему миру стало мощным инструментом в руках человечества. Говоря о Всемирной паутине, больше всего меня радует то, что она была создана в результате сотрудничества. Хотя я не могу предсказать будущее, я искренне надеюсь, что получаемые в интернете знания и его огромный полезный потенциал сохранятся и будут доступны всем, кто хочет создавать что-то новое, творить и начинать следующую технологическую трансформацию, которую мы еще не можем себе представить. NFT - последний пример забавных творений в этой среде и самый удобный способ подтвердить свое право владения каким-либо предметом", - подчеркнул Бернерс-Ли.

NFT - это цифровой сертификат, прикрепленный к уникальному объекту. Невзаимозаменяемый токен является уникальным, и его нельзя подделать или заменить на другой. Технология NFT была создана в 2017 году на основе смарт-контрактов Ethereum (Этериум). За время существования NFT было продано 5,35 млн токенов.

Создание интернета

Бернерс-Ли впервые в 1989 году выступил с идеей создания интернет-страниц, связанных гиперссылками и имеющих стандартные адреса. Будучи сотрудником Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН), он предложил использовать эту технологию для быстрого и удобного доступа к документации и материалам научных исследований центра. Организационными вопросами разработки новой технологии занялся бельгиец Роберт Кайо.

12 ноября 1990-го Бернерс-Ли и Кайо официально представили проект руководству ЦЕРН, впервые назвав свою разработку World Wide Web. Уже в следующем месяце заработал первый сайт во внутренней сети ЦЕРН, а 6 августа 1991 года технология стала доступной всем пользователям интернета.

Для открытия веб-страниц Бернерсом-Ли был создан первый в истории браузер - WorldWideWeb, впоследствии переименованный в Nexus. Адреса во Всемирной паутине получили название "Единый указатель ресурса" (unified resource locator, URL). По замыслу создателей WWW, любой ее ресурс должен иметь свой уникальный URL.