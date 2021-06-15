X5 Group может закрыть все гипермаркеты "Карусель" в течение нескольких кварталов

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. X5 Group может закрыть сеть "Карусель" в течение нескольких кварталов, сообщил начальник управления корпоративных финансов и связей с инвесторами Андрей Васин в ходе онлайн-конференции "ВТБ мои инвестиции".

"С конца 2019 года идет трансформация "Карусели", я думаю, что на горизонте нескольких кварталов, может быть, гипермаркетов "Карусель" вообще в Х5 не будет. Мы гипермаркеты либо трансформируем в супермаркеты, либо закрываем, либо продаем - стратегия пока такая", - сказал он.

В I квартале 2021 года сеть "Карусель" объединяла 49 гипермаркетов. По словам, Васина, X5 не верит в формат, поскольку он не популярен в России и в мире.

X5 Group управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами у дома под брендом "Пятерочка", супермаркетами под брендом "Перекресток" и гипермаркетами под брендом "Карусель", а также дискаунтерами "Чижик". У компании несколько сервисов доставки: "Пятерочка доставка", "Перекресток быстро", "Перекресток впрок", агрегатор сервисов экспресс-доставки "Около". Также X5 развивает 5Post - cервис доставки товаров из интернет-магазинов в пункты выдачи заказов и постаматы в универсамах "Пятерочка".