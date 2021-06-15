Инженеры из США завершили сборку самого крупного магнита термоядерного реактора ИТЭР

ТАСС, 15 июня. Специалисты фирмы General Atomics завершили сборку центрального соленоида - мощнейшего магнита, одного из главных компонентов международного термоядерного реактора ИТЭР, чья постройка была официально начата во Франции в прошлом году. Об этом во вторник сообщила пресс-служба проекта ИТЭР.

"Подготовка и отправка первого модуля центрального соленоида ИТЭР станут одним из важнейших шагов на пути к управляемому термоядерному синтезу. Кроме того, его сборка еще раз подтвердила, что ученые и инженеры из США способны создавать очень большие и мощные сверхпроводящие магниты", - заявил профессор Колумбийского университета в Нью-Йорке (США) Майкл Мауэл, чьи слова приводит пресс-служба ИТЭР.

Центральный соленоид ИТЭР представляет собой самый крупный магнит, который будет использоваться в прототипе термоядерной энергетической установки. Он состоит из шести модулей, чья совокупная масса составляет около тысячи тонн, а высота и ширина - 18 и 4,2 метра.

Устройство будет использоваться в рамках ИТЭР для стабилизации шнура из плазмы, возникающего во время работы установки, а также для контроля процесса термоядерного синтеза. По текущим оценкам американских инженеров, созданный ими магнит способен вырабатывать поля мощностью в 13 тесла, что примерно в 300 тысяч раз больше, чем сила магнитного поля Земли.

Как отмечается в сообщении, первый модуль центрального соленоида был недавно полностью протестирован и подготовлен к отправке из США во французский исследовательский центр Кадараш, где сейчас строится ИТЭР. Второй блок будет отправлен во Францию в августе, а остальные компоненты магнита будут доставлены на стройплощадку в последующие месяцы по мере завершения их сборки и проверки.

Будущее термоядерной энергетики

Проект ИТЭР создан на основе международного соглашения между Китаем, ЕС, Индией, Японией, Республикой Корея, Россией и США. В основу реактора положена разработанная советскими и российскими учеными установка токамак, которая считается наиболее перспективным устройством для осуществления управляемого термоядерного синтеза. Цель проекта - продемонстрировать, что термоядерную энергию можно использовать в промышленных масштабах.

По масштабам ИТЭР можно сравнить с такими проектами как Международная космическая станция и Большой адронный коллайдер. Российской стороне поручено изготовить и поставить 25 высокотехнологичных систем будущей установки, часть из которых уже была поставлена во Францию. Ожидается, что сборка всех этих компонентов завершится к 2025 году, когда участники ИТЭР рассчитывают получить первую плазму, что подтвердит работоспособность термоядерных реакторов на практике.