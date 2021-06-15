В Рязанской области снизят ставки по налогам для бизнеса, пострадавшего от пандемии

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Власти Рязанской области в два раза снизят ставки по упрощенной системе налогообложения для отраслей, где действуют ограничения из-за пандемии, а также введут серьезные преференции для налогоплательщиков, перешедших с ЕНВД на упрощенную систему. Об этом сообщил губернатор Николай Любимов в ходе заседания правительства региона во вторник.

Как пояснил глава региона, с просьбой о введении преференций для бизнеса, пострадавшего из-за пандемии коронавируса, к нему обратились депутаты фракции "Единая Россия" областной думы. После этого министерство промышленности и экономического развития проработало вопрос и подготовило предложения.

"Предлагается снизить ставки по упрощенной системе налогообложения в 2 раза на 2021 год - для налогоплательщиков, работающих в пострадавших отраслях, в которых продолжают действовать ограничения, а также для социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО)", - отметил губернатор.

Кроме того, для налогоплательщиков, перешедших с единого налога на вмененный доход (ЕНВД) на упрощенную систему налогообложения (УСН), предлагается снизить ставку в три раза на 2021 и 2022 годы, и в два раза - на 2023 год. Льгота будет распространяться на предприятия, доходы которых от деятельности, облагаемой ЕНВД в 2020 году, составили не менее 70% всех доходов налогоплательщика.

"По нашим расчетам, воспользоваться преференциями смогут более 1 700 субъектов малого и среднего предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, работающих в пострадавших отраслях экономики, и более 8 200 налогоплательщиков, перешедших на "упрощенку", - уточнил губернатор.