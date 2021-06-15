СО ЕЭС выступил за продление "пилота" по управлению спросом на электроэнергию

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. "Системный оператор" Единой энергосистемы (СО ЕЭС) России предложил продлить пилотный проект по управлению спросом на электроэнергию на 2022 год. Об этом глава СО ЕЭС Федор Опадчий сообщил в ходе заседания комиссии РСПП по электроэнергетике.

"Мы предлагаем продлить пилотный проект в текущих параметрах на 2022 год. Значит, нам нужно в этом году выпустить постановление правительства об управлении и в следующем году постановление про целевую модель и достаточно большое количество регламентов рынка", - отметил Опадчий.

В настоящее время пилотный проект по управлению спросом действует до конца 2021 года.

О проекте

Управление спросом - комплекс мер по стимулированию конечных потребителей электроэнергии снижать ее потребление в определенные часы в обмен на выгодные тарифы или выплаты, что приводит к сокращению нагрузки на системы электроснабжения в пиковые часы, экономии энергии и снижению ее стоимости. Концепция предполагает создание специализированных организаций (агрегаторов), обеспечивающих участие розничных потребителей в ценозависимом снижении потребления энергии. За сэкономленную энергию агрегатор получает оплату на оптовом рынке, а потребитель в свою очередь получает от агрегатора оплату за оказанную услугу по снижению потребления. В роли агрегаторов могут выступать независимые компании и поставщики электроэнергии.

Отбор агрегаторов осуществляется ежеквартально.

Проект по управлению спросом на электроэнергию на розничном рынке был запущен в 2019-2020 годах. За время его действия мощность, находящаяся под управлением агрегаторов, выросла с 50 до 600 МВт.

По данным председателя рабочей группы Национальной технологической инициативы "Энерджинет" Олега Гринько, внедрение в России технологий управления спросом на электроэнергию позволит ежегодно экономить до 105 млрд рублей и может стать эффективным инструментом сдерживания роста тарифов.