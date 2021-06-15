Бизнес Санкт-Петербурга попросил власти не ограничивать работу фудкортов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Предприниматели Петербурга попросили не ограничивать работу фудкортов, если они примут достаточные санитарные меры. Об этом сообщила пресс-служба аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в Санкт Петербурге Александра Абросимова.

"Представители отрасли предложили огородить площади фудкортов и фудплейсов и дать возможность продолжать бизнесу работать либо разрешить обслуживать клиентов навынос, а не только осуществлять доставку", - приводятся в сообщении слова Абросимова по итогам совещания с руководством комитета по промышленности, инновациям и торговли Петербурга и бизнес-сообществом, на котором обсуждалось смягчение ограничений для фудкортов и "островков" в торговых центрах.

Абросимов уточнил, что еще на одном сегодняшнем совещании рассматривался вопрос о предоставлении мер поддержки малому и среднему бизнесу в сфере общественного питания, в том числе в части налоговых льгот. В ближайшее время также будет определен конкретный перечень этих мер поддержки и преференций.

Как сообщала во вторник пресс-служба правительства Петербурга, накануне прошли проверки более 100 объектов торговли и общепита, большинство из них соблюдают противоэпидемические меры.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов внес изменения в действующее с весны 2020 года "антиковидное" постановление правительства города. Согласно им, работа фуд-кортов в Петербурге и ночная работа ресторанов города приостанавливается с 02:00 до 06:00, за исключением обслуживания навынос, в номера гостиниц, доставки на дом, а также производственных столовых. Изменения вступают в силу с 17 июня.