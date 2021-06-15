На Кубани за счет закона о КРТ намерены решить проблемы, сдерживавшие развитие курортов

КРАСНОДАР, 15 июня. /ТАСС/. Власти Краснодарского края, являющегося одним из основных курортных регионов РФ, намерены к третьему кварталу 2021 года утвердить нормативную базу по применению закона о комплексном развитии территорий (КРТ) и решить за счет его реализации проблемы модернизации прибрежных территорий курортных городов. Об этом заявил журналистам на пресс-конференции во вторник первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко.

"Департаментом архитектуры Краснодарского края совместно с государственным автономным учреждением "Научно-исследовательский проектный институт генплана Москвы" готовятся нормативные акты, необходимые для комплексной застройки на территории Краснодарского края. Мы планируем, что вся нормативная документация будет принята в третьем квартале текущего года. Планируется применение механизма на больших территориях - так называемая территория нового города Краснодара - порядка 3 тыс. га, разрабатывается проект планировки на эту территорию, а также курортные города, где механизм позволит решить ряд комплексных проблем, которые не позволяли улучшать или обновлять инфраструктуру прибрежных территорий", - сказал Алексеенко.

В 2020 году депутаты Государственной Думы приняли закон о КРТ. Документом предусматривается реализация программ развития городских территорий, которые позволяют комплексно обновить городскую застройку, привлечь внебюджетные источники. Регионы получают право в рамках КРТ сносить не только аварийное и подлежащее сносу жилье, но и неаварийные панельные дома, а также многоквартирные дома, у которых износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) превышает региональные нормативы, или капитальный ремонт которых слишком дорог. Под КРТ могут попасть и частные жилые дома, но только с согласия собственников.