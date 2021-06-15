Эксперт: перебои в работе портов КНР могут привести к росту оптовых цен на одежду до 20%

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Увеличение стоимости логистики из-за перебоев в работе портов юга Китая может привести к росту цен на импортную одежду для ретейлеров на 7-20%, сообщила ТАСС генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс. При этом серьезного влияния на рынок электроники ситуация не окажет, отметил в беседе с ТАСС ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Гендиректор FCG напомнила, что блокировка Суэцкого канала привела к увеличению расходов на контейнерные перевозки судов из Азии и Ближнего Востока на 50%. "Решение проблем, возникших в Китае, будет иметь не меньшее влияние на расходы. Величина транспортной составляющей в оптовой цене готовой продукции оценивается в пределах интервала 40-60% и включает упаковку, маркировку, склад, погрузку и выгрузку, транспортировку, страхование, таможенные сборы. И стоимость физической перевозки - это значительная часть этих расходов, которая может составлять от 5 до 15% от оптовой цены. Так, рост стоимости транспортировки на 50% означает рост цен в коридоре 7,5-20%", - считает эксперт.

Анна Лебсак-Клейманс в беседе с ТАСС при этом отметила, что ситуация с перебоями в работе портов на юге Китая не приведет к ощущению дефицита у российских потребителей. "Ретейлеры будут заменять поставки субститутами. Активными партнерами импортерами одежды и обуви являются Турция, Белоруссия, Восточная Европа, Вьетнам, Бангладеш, Индия. Для них текущие проблемы Китая создают лакуны роста", - отметила она.

В свою очередь директор по закупкам сети "Ситилинк" Олег Пчельников отметил, что перебои в работе крупных портов Китая в связи с пандемией увеличат сроки поставки товаров в Россию, но "в целом клиенты не почувствуют негативных изменений".

Влияние на рынок электроники

Что касается рынка техники и электроники, которую преимущественно доставляют морским путем, то, по словам Эльдара Муртазина, ситуация в Китае лишь дополняет тот дефицит, который был и есть на рынке. "Это, скорее, поддержание проблемы, поэтому на поставках техники и электроники ситуация сильно не отразится, но логистика, действительно, растет в цене. Уже появились альтернативные маршруты с помощью железной дороги, если мы говорим про Россию. Стоимость железнодорожных перевозок тоже выросла, но в целом ситуация кардинально не изменилась", - отметил он.

По словам Муртазина, увеличение издержек на логистику в конце 2020 года - первой половине 2021 года уже было отражено в ценах. Так, уже выросли цены на видеокарты, ноутбуки, компьютеры. "Задержек как таковых уже нет, просто выросла цена, цена будет продолжать расти в течение года от 20-100% в зависимости от категории товара. Этот прогноз не меняется", - отметил эксперт. Он также указал, что еще одним трендом 2021 года стало удешевление производства.

Ранее газета "Коммерсантъ" обратила внимание, что вспышка коронавируса в одном из основных центров мировой контейнерной торговли - китайской провинции Гуандун - вызвала перебои в работе крупных портов юга страны.