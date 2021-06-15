ЕЭК установила квоты на экспорт гречихи для стран ЕАЭС

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) установила нулевую квоту на экспорт гречихи для всех стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), кроме Казахстана. Квота для Казахстана установлена на уровне 4,2 тыс. тонн. Об этом сообщили журналистам в торговом блоке ЕЭК.

"Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение о введении единой меры нетарифного регулирования в виде количественного ограничения экспорта в отношении гречихи. Мера вводится сроком по 31 августа текущего года и предусматривает нулевую квоту на вывоз товара из Республики Армения, Республики Беларусь, Кыргызской Республики и Российской Федерации. Квота на вывоз гречихи из Республики Казахстан устанавливается на уровне 4,2 тыс. тонн", - говорится в сообщении торгового блока ЕЭК.

В торговом блоке ЕЭК отметили, что ЕЭК обратилась с просьбой к Республике Беларусь и Российской Федерации не позднее 10 календарных дней с даты вступления решения в силу обеспечить отмену действующих национальных мер в отношении экспорта гречихи, затрагивающих, в том числе, вопросы взаимной торговли.