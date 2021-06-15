Штраф за картельный сговор можно будет уплатить со скидкой в 50%

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Правительство во вторник внесло в Госдуму законопроект о возможности для малых и средних предпринимателей уплатить административный штраф за заключение ограничивающего конкуренцию соглашения со скидкой в 50%. Текст размещен в думской электронной базе.

Изменения вносятся в статью 14.32 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Штрафы за картельный сговор по ней исчисляются из размера выручки правонарушителя от реализации товара или услуг, на рынке которого совершено административное правонарушение. В зависимости от состава правонарушения штраф для юридических лиц при этом не может быть ниже 50-100 тыс. рублей.

Как отмечается в пояснительной записке, "с целью стимулирования добровольной уплаты штрафа <…> представляется целесообразным предоставить юридическим лицам, являющимся субъектами малого или среднего предпринимательства, возможность уплаты половины суммы наложенного административного штрафа не позднее двадцати дней со дня вынесения постановления".

По мнению разработчиков, это позволит сбалансировать возможные финансовые риски лицу, привлеченному к административной ответственности, и исключить негативные последствия дальнейшего осуществления предпринимательской деятельности.