Словения откажется от использования угля к 2033 году

ЛЮБЛЯНА, 15 июня. /ТАСС/. Правительство Словении намерено полностью исключить добычу и использование угля в рамках реализации проекта европейской "Зеленой сделки" к 2033 году. Об этом во вторник заявил министр инфраструктуры республики Ерней Вртовец в ходе своего выступления на презентации национальной энергетической концепции.

"На заключительном этапе межведомственного согласования находится национальная стратегия отказа от угля, которая предусматривает отказ Словении от добычи и использования угля к 2033 году. После ее утверждения правительством Словения присоединится к подавляющему большинству стран - членов ЕС, которые уже приняли подобное решение. Для Словении в настоящее время критически важно определить год отказа [от угля], поскольку это является частью ее экологических обязательств перед Евросоюзом, в то же время определение срока позволит привлечь европейские средства для реструктуризации экономики, которые иначе мы бы потеряли", - отметил словенский министр.

В декабре 2019 года Еврокомиссия запустила проект "Зеленая сделка" (Green Deal), нацеленный на переход к более экологичной жизни в Евросоюзе, в рамках которого ЕК намерена представить ряд инициатив и законопроектов в ближайшие годы. Переход к экономике с нулевыми углеродными выбросами планируется к 2050 году.