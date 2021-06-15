Санатории Ставрополья вышли на 100% загрузку

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Санатории Ставропольского края к лету 2021 году вышли на полную загрузку. Об этом во вторник сообщил губернатор края Владимир Владимиров во время рабочей встречи в Пятигорске с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Глава региона напомнил, что решение о возобновлении работы курортов и санаториев после начала пандемии было принято 1 июня 2020 года. Месяц спустя заработали уже 122 из 125 крупнейших санаториев Ставрополья.

"Сегодня - 100% загрузка. Объем работ аэропорта Кавказских Минеральных Вод вырос на 238% на майские праздники. Сейчас 50% рост идет даже к 2019-у - лучшему году. Мы тут ожидаем хороших результатов", - приводятся слова Владимирова в материалах, опубликованных по итогам встречи на сайте правительства РФ.

Владимиров отметил, что в разгар пандемии санаторно-курортная отрасль получила господдержку в виде налоговых льгот, компенсаций. Практически треть из всего объема поддержки экономики в период ограничений на Ставрополье пришлась на эту сферу - порядка 6,5 млрд рублей. Власти продолжают развитие городов-курортов для дальнейшего увеличения турпотока.

"Решение всех вопросов заключается в частностях. Мы сейчас облагораживаем наши города-курорты. Кисловодск является жемчужиной Кавказских Минеральных Вод. Начали очень хорошо делать проспект Ленина. Это фактически вторая курортная зона. Все получается хорошо", - приводятся слова главы Ставрополья.

В Ставропольском крае находится регион Кавказских Минеральных Вод, который включает четыре курортных города - Пятигорск, Железноводск, Кисловодск и Ессентуки. В них работают более 130 санаторно-курортных учреждений, водолечебниц, гостиниц.