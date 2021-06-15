L'Oreal оштрафовали на €370 тыс. за коммерческий шпионаж

ПАРИЖ, 15 июня. /ТАСС/. Парижский коммерческий суд оштрафовал французскую компанию L'Oreal, одного из крупнейших в мире производителей косметики, на €370 тыс. за коммерческий шпионаж. Об этом сообщило во вторник Agence France-Presse со ссылкой на потерпевшую сторону - фирму Guinot, владельца сети, в которую входит несколько сотен институтов красоты. Штраф по решению суда, однако, оказался ниже того требования о компенсации в €13,5 млн, которое содержалось в поданном иске.

Тем не менее суд признал, что L'Oreal присвоил себе технологии и методы, разработанные компанией Guinot. Следствие подтвердило, что компания L'Oreal направляла в институты красоты фирмы-конкурента людей, которые выдали себя за проверяющих инспекторов, скрывая, что действуют по заказу L'Oreal. Эти специалисты внимательно изучили те методы работы, которые применяет в своих заведениях компания Guinot и которые являются ее коммерческой тайной.

Суд обосновал свое решение о снижении затребованной суммы компенсации тем, что, по его мнению, понесенный Guinot финансовый ущерб в действительности оказался значительно ниже того уровня, о котором вела речь потерпевшая сторона. Судебные эксперты констатировали, что противозаконные действия L'Oreal в первую очередь негативно сказались на планах развертывания деятельности компании-конкурента за границей, в первую очередь в США.