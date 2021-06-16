В США суд приостановил действие запрета на аренду части земель для добычи углеводородов

НЬЮ-ЙОРК, 16 июня. /ТАСС/. Федеральный окружной суд Западного округа американского штата Луизиана приостановил действие введенного президентом США Джо Байденом моратория на аренду федеральных земель для разработки нефтяных и газовых месторождений. Об этом свидетельствует постановление, поступившее во вторник в электронную базу суда.

Согласно решению судьи Терри Даути, "ходатайство истцов о временном судебном запрете удовлетворено". Как следует из документа, профильным ведомствам США запрещено до завершения данного судебного разбирательства настаивать на выполнении указа Байдена по всей стране.

Власти более десятка американских штатов, в том числе Луизианы, в конце марта подали иски к администрации Байдена в связи с указанным мораторием. Истцы заявили, что Байден нанес серьезный ущерб экономике этих штатов, когда ввел соответствующий запрет. Данные меры привели к росту стоимости энергоносителей, говорилось в документах. Истцы рассчитывают на то, что исполнительный указ американского лидера будет признан неконституционным, а мораторий будет отменен полностью или частично.

В качестве ответчиков в иске, в частности, указаны Байден и Министерство внутренних дел США. Данное ведомство в США не является силовым, оно занимается в основном вопросами использования федеральных земель и добычи природных ресурсов, а также курирует различные программы, связанные с американскими индейцами, коренными жителями Аляски и Гавайских островов.

Указанный мораторий был введен Байденом в январе. Как обещали тогда представители администрации демократа, запрет не коснется компаний, которые уже заключили соответствующие контракты и ведут работы.

В США суды первой инстанции могут выносить постановления, имеющие общенациональный характер, если истец представляет интересы группы лиц, выдвигающих одинаковые требования.