Почти 15% россиян берут займы в микрофинансовых организациях, чтобы расплатиться с долгами

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Почти 15% россиян берут займы от 10 тыс. до 100 тыс. руб. в микрофинансовых организациях (МФО), чтобы расплатиться с долгами, говорится в исследовании сервиса онлайн-кредитования "Робот займер" (имеется в распоряжении ТАСС).

"14,6% используют полученные деньги для того, чтобы отдать долги, в том числе по кредитам", - отмечается в исследовании.

Также, согласно результатам исследования, крупные суммы в МФО требуются заемщикам для проведения срочных ремонтов квартиры или машины (22,5% респондентов), а 18,1% граждан с помощью микрозайма хотят оплатить лечение или покупку лекарств, 14,8% - срочные покупки техники и мебели, 14,6% - финансово поддержать близких людей в сложной жизненной ситуации.

Кроме того, среди получателей крупных займов 4,9% опрошенных, которые имеют свое дело, сообщили, что им нужны деньги на поддержание бизнеса. Также 4,6% респондентов потратят заем на свое обучение или ребенка, 2,8% граждан берут микрокредит для оплаты туристических путевок и поездок к месту отдыха.

В опросе приняли участие более тысячи желающих оформить крупные займы (от 10 тыс. до 100 тыс. руб.) сроком до 1 года из 85 регионов РФ.