Японский экспорт подскочил в мае почти на 50 п. п.

ТОКИО, 16 июня. /ТАСС/. Японский экспорт в мае увеличился на 49,6 п. п. по сравнению с показателем того же месяца год назад, что наглядно свидетельствует о восстановлении экономической активности во многих районах планеты после мощного спада под влиянием пандемии. В денежном выражении объем поставок за рубеж превысил сумму 6 трлн 261 млрд иен (почти $57 млрд), что стало самым мощным ростом с апреля 1980 года, говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте министерства финансов страны.

Особенно увеличились продажи за границу главного японского экспортного товара - автомобилей и автомобильных деталей.

Импорт страны вырос почти на 28 п. п. до суммы 6 трлн 448 млрд иен (около $59 млрд). Его увеличение связано с существенным повышением цен на нефть, которую Япония целиком завозит из-за границы. Сказались также массированные закупки вакцины от заражения новым коронавирусом, разработанной консорциумом компаний Pfizer и BioNTech.

В результате баланс внешней торговли Японии свела в мае с дефицитом, который фиксируется уже четвертый месяц подряд.