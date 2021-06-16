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Пандемия COVID-19

СМИ: Ким Чен Ын назвал напряженной ситуацию с продовольствием в стране

Лидер КНДР заявил, что из-за ущерба от прошлогоднего тайфуна не был выполнен план по выращиванию зерна, сообщил телеканал NHK
Лидер КНДР Ким Чен Ын Юрий Смитюк/ТАСС, архив
Описание
Лидер КНДР Ким Чен Ын
© Юрий Смитюк/ТАСС, архив

ТОКИО, 16 июня. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе выступления на пленуме ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) назвал напряженной ситуацию с обеспечением продовольствием населения страны. Об этом в среду сообщил телеканал NHK со ссылкой на публикацию газеты Rodong Sinmun.

"Из-за ущерба от прошлогоднего тайфуна не был выполнен план по выращиванию зерна, в связи с чем в настоящий момент складывается напряженная ситуация с обеспечением населения продовольствием", - приводит телеканал слова северокорейского лидера. Отмечается, что на пленуме Ким Чен Ын дал указание принять меры для решения этой проблемы.

Кроме того, лидер КНДР подчеркнул, что продление введенных в республике для предотвращения распространения коронавируса карантинных мер "привело к затягиванию борьбы за обеспечение населения одеждой, питанием и жильем".

В апреле, обращаясь к участникам конференции секретарей парткомов в Пхеньяне, Ким Чен Ын призвал быть готовыми к "трудному походу" ради улучшения жизни населения страны. "Трудным походом" называют события в истории КНДР в середине 1990-х годов, когда страна столкнулась с жесточайшим экономическим кризисом и массовым голодом, который унес жизни, по некоторым данным, нескольких сотен тысяч человек.

Теги
КНДРКим Чен ЫнПандемия COVID-19
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