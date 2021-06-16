Число созданных компаний в РФ впервые за четыре года превысило количество ликвидированных

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Количество созданных компаний в России в апреле-мае 2021 года впервые за четыре года превысило число ликвидированных. Об этом говорится в исследовании аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"В апреле текущего года число запущенных бизнесов превысило число ликвидированных (22,7 тыс. против 15,1 тыс.), эта же ситуация наблюдалась и в мае (15,2 тыс. против 11,5 тыс.). Подобного не происходило в течение четырех лет: последний раз бизнес чаще открывался, чем закрывался в апреле 2017 года - тогда за месяц было закрыто 32,2 тыс. компаний, а открыто 36,6 тыс.", - отмечается в исследовании, подготовленном к бизнес-форуму Go Global Summit, который пройдет в Москве 16 июня.

За пять месяцев 2021 года в России закрылось 112,1 тыс. предприятий, что в полтора раза меньше показателя аналогичного периода 2020 года. Меньшее число закрытий в аналогичном периоде последний раз было зафиксировано шесть лет назад, в 2015 году.

"Смертность" бизнеса в январе-мае 2021 года снизилась по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом в 72 из 85 российских регионов. Наиболее позитивная динамика наблюдалась в Мордовии, где закрылось на 78,8% компаний меньше, чем годом ранее, в Карачаево-Черкесии (на 75,4%) и Ингушетии (на 75). В 12 регионах "смертность" бизнеса, наоборот, превысила пандемические показатели. В антирейтинг вошли Ставропольский край, где закрылось на 106,3% больше компаний, чем годом ранее, Архангельская область (на 100%), Томская область (на 88,4%). А в 25 регионах количество открытых предприятий превысило число закрытых. В лидерах - Москва (прирост составил 768 предприятий), Свердловская область (631), Воронежская область (311).

В исследовании использованы данные Федеральной налоговой службы о регистрации и закрытии коммерческих организаций, сведения о которых внесены в ЕГРЮЛ. При подсчете общего числа созданных и закрытых компаний не учитывались реорганизованные предприятия.