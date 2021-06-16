В Минэнерго заявили, что динамика цен на дизтопливо сохранится в пределах инфляции

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Объем предложения дизельного топлива на внутреннем российском рынке в два раза превышает объем потребления, но на рынок оказывают влияние внешние факторы - такие, как рост цен на нефть. Однако это не скажется на уровне розничных цен на дизельное топливо. Так Минэнерго РФ прокомментировало достижение нового исторического максимума цен на дизтопливо на биржевых торгах.

"Динамика розничных цен на дизельное топливо сохранится в пределах инфляции", - сказали журналистам в Минэнерго, после того, как биржевая цена дизельного топлива обновила исторический максимум и достигла 51,973 тыс. рублей за тонну. "Растущий спрос на дизельное топливо в России стабильно обеспечивается текущим производством, которое находится на уровне в два раза выше потребления", - добавили в министерстве. В Минэнерго пообещали, что "нехватка топлива на АЗС в принципе исключена".

Из комментария также следует, что "внутренний рынок дизельного топлива в настоящий момент находится в стабильном состоянии, но остается подверженным таким макроэкономическим факторам, как изменение мировых цен на нефть и экспортных цен на рынках Европы и АТР".

Стоимость дизельного топлива на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) выросла накануне до 51,97 тыс. рублей за тонну, обновив исторический максимум.

В июне стоимость дизельного топлива уже несколько раз побила рекорд ноября 2018 года (50,7 тыс. рублей за тонну). В целом с начала месяца биржевой индекс увеличился на 2,72% - с 50,6 тыс. рублей до 51,97 тыс. рублей за тонну.