Эксперты выяснили, какую работу чаще всего предлагают студентам

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Работодатели чаще всего предлагают студентам работу кассира, повара, менеджера, грузчика и курьера. Об этом говорится в исследовании сервиса "VK Работа", которое проводилось в мае на основе анализа более 108 тыс. вакансий.

"Чаще всего работодатели готовы предложить студентам позиции кассира, повара, менеджера, грузчика и курьера. Сами студенты чаще всего откликаются на вакансии тайного покупателя, менеджера, сборщика, оператора кол-центра, курьера, кассира и администратора. В Московской и Ленинградской областях молодые кадры в основном заинтересованы в работе менеджера, администратора, официанта, кассира и курьера", - говорится в исследовании.

По данным Delivery Club, около трети курьеров в Москве являются студентами, а в регионах эта цифра еще больше. "Также мы видим, что студенты работают курьерами не только во время каникул, но и в течение всего учебного года. Благодаря гибкому графику доставщик может комфортно совмещать учебу, работу и другие занятия. Чтобы оставаться активным в системе, нужно работать всего четыре часа в неделю. Более того, быстрый выход на работу и конкурентоспособный по сравнению с другими видами низкоквалифицированного труда заработок делают доставку еды одним из самых привлекательных видов занятости, в особенности у студентов", - комментирует пресс-служба Delivery Club.

Отмечается, что работодатели готовы принять молодых соискателей и без опыта работы. Спрос на таких специалистов за год вырос в три раза. Компании предлагают соискателям без опыта позиции уборщика производственных помещений, продавца-кассира, водителя грузового автомобиля, подсобного рабочего, продавца-консультанта, разнорабочего и младшей медицинской сестры.

Средняя зарплата для начинающих представителей рабочих специальностей в России равна 37 270 рублей. Самую высокую зарплату работодатели готовы предложить начинающим водителю (56 040 рублей), менеджеру (46 980 рублей), курьеру (46 780 рублей), комплектовщику-фасовщику (46 170 рублей) и грузчику (40 950 рублей).

"VK Работа" - сервис для быстрого поиска работы и сотрудников на основе геолокации, ориентирован на рынок "синих воротничков" - линейного персонала. Основан в 2017 году, в мае 2019 года сервис стал частью Mail.ru Group.