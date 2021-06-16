Группа VEON приобрела рекламно-технологическую платформу OTM

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Международная телекоммуникационная группа VEON (владеет "Вымпелкомом") приобрела мажоритарную долю в российской группе компаний OTM, которой принадлежит технологическая платформа для автоматизации и планирования закупок интернет-рекламы. Об этом сообщили в пресс-службе "Вымпелкома".

"Приобретение ОТМ позволит существенно усилить присутствие группы VEON на рынке AdTech, при это ОТМ останется независимой операционной компанией, управляемой текущим менеджментом. В перспективе планируется расширять географию работы OTM на рынках, где присутствуют компании группы VEON",- говорится в пресс-релизе.

Группа OTM - российская интернет-компания обладающая собственными технологическими платформами для автоматизации и планирования закупок (мобильное видео, десктоп, мобайл). Платформа OTM позволяет проводить алгоритмические закупки (programmatic) рекламы на мобильных устройствах и стационарных компьютерах. Для таргетирования рекламы OTM использует инструментарий больших данных (big data), собираемых из различных источников. У группы компаний ОТМ, включающей ООО "ОТМ" и ООО "Видеонау", партнерские отношения практически со всеми сетевыми агентствами.