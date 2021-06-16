Исследование: минимум вредных выбросов за последние 20 лет зафиксировали в РФ в 2020 году

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Объем загрязняющих веществ, выброшенных в атмосферу российскими предприятиями, в 2020 году составил 16,95 млн тонн, это исторический минимум за последние 20 лет, свидетельствуют данные исследования международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, результаты которого имеются в распоряжении ТАСС.

"За 2020 год российские предприятия выбросили в воздух 16,95 млн тонн загрязняющих веществ, на 2% меньше, чем годом ранее. По промышленным загрязнениям атмосферы коронавирусный год стал самым "чистым" по крайней мере за последние 20 лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что лидером по количеству вредных выбросов является Красноярский край - местные предприятия отправили в атмосферу 2,5 млн тонн загрязняющих веществ. Также многотонные выбросы отмечены в Кемеровской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономном округе, Свердловской, Иркутской и Челябинской области, Башкортостане, Краснодарском крае и Оренбургской области.

Больше всего вредных выбросов в 2020 году было зафиксировано в энергетической сфере - 17,1% от общего объема. "На втором месте - добыча металлических руд (2,4 млн тонн, или 14,1%), на третьем - добыча нефти и газа (2,3 млн тонн, или 13,8%)", - говорится в материалах исследования.

Совокупные выбросы российской промышленности достигли максимума в 2007 году (20,64 млн тонн) в период высоких темпов экономического роста, перед началом мирового кризиса. Затем выбросы начали снижаться и к 2014-2015 годам, то есть во время развернувшегося в стране валютного кризиса, стабилизировались на уровне выше 17 млн тонн.

Рост числа предприятий-загрязнителей

В 2020 году, несмотря на снижение количества вредных выбросов и экономический кризис, в России выросло число предприятий, загрязняющих атмосферу на 19,6 тыс., или 21%. Их стало 113,8 тыс. Однако это связанно с обновлением данных о таких предприятиях и повышением уровня экологической открытости, а не фактическим и непосредственным ростом.

"Резкий рост численности загрязнителей в основном объясняется не наращиванием производственных мощностей, а уточнением статистики и выходом из тени огромного числа производств, которые ранее попросту не сдавали экологическую отчетность", - говорится в материалах исследования.

Наиболее существенный рост предприятий-загрязнителей отмечается в Севастополе, Чечне, Тыве и Ивановской области.