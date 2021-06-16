Госдума ратифицировала протокол ЕЭАС о дополнительных антимопонольных возможностях

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Госдума ратифицировала протокол о внесении изменений в договор о создании о создании Евразийского экономического союза (ЕАЭС), предусматривающий дополнительные возможности стран-участниц в сфере антимонопольного законодательства. Документ был внесен на ратификацию в Госдуму президентом РФ.

Протокол о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года был подписан 1 октября 2019 года в Ереване. Положениями протокола приводится к единообразию используемая в договоре терминология, конкретизируются действующие нормы и уточняются выявленные в ходе правоприменения пробелы в правовом регулировании.

"Протокол направлен на устранение выявленных в ходе правоприменительной практики пробелов в правовом регулировании отдельных сфер, определенных Договором, а также на техническую корректировку некоторых положений Договора", - говорится в пояснительной записке к документу.

В частности, протокол предусматривает, что государства - члены союза вправе устанавливать дополнительные антимонопольные запреты, дополнительные условия признания доминирующим положения хозяйствующих субъектов, а также основания и порядок выдачи предупреждений и предостережений от нарушения конкурентного законодательства.

Также уточняются полномочия Евразийской экономической комиссии в этой сфере и закрепляется создание специального структурного подразделения.