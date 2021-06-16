Госдума ратифицировала протокол ЕАЭС об общем рынке электроэнергии

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Госдума ратифицировала протокол о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части формирования общего электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Документ был внесен в Госдуму на ратификацию президентом РФ.

Протокол о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе в части формирования общего электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза был подписан президентами пяти государств - членов Евразийского экономического союза - Российской Федерации, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан и Республики Кыргызстан 29 мая 2019 года в Нурсултане.

Документ имеет статус международного договора, который определяет правовые основы формирования, функционирования и развития общего электроэнергетического рынка союза, позволяя на качественно новом уровне использовать имеющиеся преимущества параллельной работы энергосистем государств - членов ЕАЭС и определяет основные положения, связанные с развитием торговли электрической энергии между субъектами национальных электроэнергетических рынков пяти государств.

Документ также является базой для разработки на следующих этапах целого ряда нормативных документов, более детально регулирующих функционирование общего электроэнергетического рынка союза, в том числе правил взаимной торговли, правил доступа к межгосударственной передаче электрической энергии, правил определения и распределения пропускной способности межгосударственных сечений и других документов.

"Положения протокола направлены на повышение энергетической безопасности государств - членов ЕАЭС, формирование в ЕАЭС правового пространства, позволяющего обеспечить добросовестную конкуренцию, создание условий для повышения эффективности и конкурентоспособности экономик этих государств в сфере электроэнергетики, а также на дальнейшее укрепление их взаимовыгодного и равноправного экономического сотрудничества", - говорится в пояснительной записке к документу.

Протокол вступает в силу с даты получения депозитарием последнего уведомления о выполнении подписавшими его сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.