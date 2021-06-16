Абрамченко: правительство не намерено продлевать соглашения по ценам на масло и сахар

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Правительство России не планирует продлевать соглашения по стоимости подсолнечного масла и сахара, которые были заключены между производителями и ретейлерами. Об этом в интервью ТАСС сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

"Нет, мы не будем продлевать эти соглашения", - сказала она, отвечая на вопрос о возможности продления соглашений.

По ее мнению, вмешательство государства не очень хорошо отражается на бизнесе и разбалансирует экономику. "Мы не сторонники таких мер. Это были разовые меры, "джентльменские" соглашения, которые хорошо сработали, но повторять это мы не планируем", - подчеркнула Абрамченко.

Она также отметила, что в России налажен еженедельный мониторинг роста стоимости продуктов. "Благодаря этому инструменту сейчас мы фиксируем рост выше уровня инфляции на некоторые продукты, но он носит сезонный характер. Уже стабилизировались цены на зерновые культуры и хлеб, а также на куриные яйца и мясную продукцию. Это произошло, в том числе, благодаря мерам поддержки со стороны государства", - отметила вице-премьер.

О соглашениях

В декабре 2020 года Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие российские ретейлеры и производители продовольствия подписали соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Соглашения действовали с 20 декабря 2020 года до 1 апреля 2021 года. В соответствии с соглашениями, отпускные цены на сахар на заводах должны быть не выше 36 рублей за кг, на масло подсолнечное - не превышать 95 рублей. В рознице цены на сахар должны быть не более 46 рублей, на масло - не более 110 рублей.

30 марта правительство России продлило соглашения о стабилизации цен на сахарный песок до 1 июня 2021 года, на подсолнечное масло - до 1 октября 2021 года. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов 31 мая сообщил, что соглашения с бизнесом по стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло сработали, компании планируют удерживать цены в ближайшем будущем.