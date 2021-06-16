Эксперт: более 7 млрд руб. в год недоплачивают юридические лица за вывоз отходов в РФ

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Региональные операторы по вывозу отходов недополучают от юридических лиц более 7 миллиардов рублей в год, которые можно собрать. Об этом заявил ТАСС в среду гендиректор компании "Большая Тройка" Артем Седов.

"По меньшей мере треть годовой выручки регоператоров дают именно юридические лица. Мы посчитали, что в стране по меньшей мере 7 миллиардов рублей в год регоператоры от них недополучают. Чем больше мы денег соберем с юридических лиц, тем легче будет региональным службам по тарифам принимать решение придержать и даже опустить тариф для граждан", - сказал Седов.

По его словам, с помощью облачных технологий и обработки больших данных компания "Большая Тройка" разработала приложение, в котором показывает региональным операторам информацию о том, с кем из юридических лиц они еще не заключили договор. Уже восемь регионов начали пользоваться этой базой данных. Например, в Белгородской области проект нашел более 14 тысяч точек, где продают товары или услуги, хозяева которых не заключили соглашения с регоператором. И до начала проекта выручка по юридическим лицам была 40 млн рублей в месяц, а после составила 47 млн рублей в месяц.

"Мы видим буквально каждое кафе <...> и предоставляем регоператорам все данные. Это первый шаг. Я уверен, что мы пойдем дальше, хотим плотно поработать с Федеральной налоговой службой", - сказал Седов.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только в рамках нацпроекта "Экология" планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. Новые национальные цели ставят высокую планку по созданию системы обращения с отходами к 2030 году. Планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на захоронение.