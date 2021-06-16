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Госдума ввела уголовное наказание за поддельные средства маркировки

Производство или сбыт товаров с использованием заведомо поддельных средств идентификации для маркировки будут наказываться штрафом до 300 тыс. рублей либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом до 80 тыс. рублей

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем чтении законопроект об уголовной ответственности за применение поддельных средств идентификации.

Документ вводит уголовную ответственность за производство, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт товаров и продукции с использованием заведомо поддельных средств идентификации. Поправки предлагается внести в статью 171.1 Уголовного кодекса РФ.

Теперь производство или сбыт товаров с использованием заведомо поддельных средств идентификации для маркировки продукции будут наказываться штрафом до 300 тыс. рублей либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом до 80 тыс. рублей. В случае предварительного сговора или участия в преступлении группы лиц срок лишения свободы может составить до четырех лет со штрафом до 100 тыс. рублей.

Если речь идет о крупной партии товара, то штраф увеличивается до 400 тыс. рублей. Срок заключения составит до трех лет.

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