S7 Airlines возобновила авиарейсы из Иркутска в Сеул

ИРКУТСК, 16 июня. /ТАСС/. Авиакомпания S7 Airlines возобновила рейсы из Иркутска в Сеул, которые не выполнялись с 2020 года из-за пандемии коронавируса, сообщила в среду пресс-служба иркутского аэропорта.

"Авиакомпания S7 Airlines возобновила пассажирские полеты по маршруту Иркутск - Сеул - Иркутск. Направление Иркутск - Сеул было приостановлено в связи с введением коронавирусных ограничений в начале прошлого года", - говорится в сообщении.

Первый рейс был выполнен 15 июня.

Сейчас из Иркутска также выполняются рейсы в Египет, Таджикистан, Узбекистан.

В марте 2020 года Россия в условиях пандемии коронавируса приостановила все коммерческие пассажирские рейсы за рубеж. Поэтапное восстановление международного авиасообщения началось летом прошлого года. В феврале 2021 года власти разрешили возобновить международные авиарейсы из Иркутска.