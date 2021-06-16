Темпы экспорта продукции АПК из России сохранились на уровне 12%

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Темпы роста экспорта агропромышленной продукции из России, по данным на 13 июня 2021 года, сохранились на уровне 12%, как и неделей ранее. Об этом говорится в сообщении федерального центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ.

Всего с начала года из России было экспортировано продукции АПК на общую сумму $13,13 млрд.

По данным экспертов, экспорт зерновых за отчетный период увеличился на 6% и достиг $3,724 млрд, экспорт продукции масложировой отрасли увеличился на 44%, до $3,21 млрд, поставки мясной и молочной продукции за рубеж возросли на 25%, до $578 млн долларов. При этом экспорт рыбы и морепродуктов снизился на 3% и составил $2,03 млрд, экспорт продукции пищевой и перерабатывающей промышленности вырос на 2%, до $1,728 млрд. Экспорт прочей продукции АПК вырос на 9%, до $1,859 млрд.

В структуре экспорта по странам на Китай пришлось 13,2% российских поставок АПК, на Турцию - 12% и страны ЕС - по 12%, Южную Корею - 7,4%, Казахстан - 5,7%,Египет - 5,5%, Белоруссию - 4%, Украину - 2,7%, Узбекистан - 2,4%, Азербайджан - 2%. По данным на 13 июня, поставки российской продукции АПК в Китай остались на уровне аналогичного период 2020 года, в размере $1,737 млрд, в Турцию - выросли на 6% (до $1,581 млрд), в ЕС - на 28% (до $1,576 млрд), в Южную Корею - на 47% (до $972 млн), в Казахстан - на 15% (до $748 млн).