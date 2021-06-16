Борисов: производство судов в России подорожало на 25% из-за роста цен на металлы

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 16 июня. /ТАСС/. Стоимость производства судов в РФ выросла на 25% на фоне роста цен на металлы, заявил журналистам вице-премьер Юрий Борисов в ходе рабочей поездки в Приморский край, где он осмотрел судо- и авиастроительные заводы.

Однако правительство не допустит срыва сроков выполнения госзаказа из-за роста цен на металлы, подчеркнул вице-премьер.

"В большей степени это [рост цен на металлы] коснулось судостроителей. Рост цены конечной продукции за счет роста стоимости металла очень серьезный - до 25%, - сказал Борисов, отметив, что ситуация также сказалась на самолетостроителях, но не так серьезно. - Мы будем искать выходы, как мы будем выходить из этой ситуации. Министерство обороны не может пострадать [от этой ситуации], оно не должно зависеть от конъюнктуры рынка. Конечно, мы будем искать способы снижена роста цен, компенсировать затраты, которые несут заводы-изготовители финальной продукции. Чтобы без задержек и в полном объеме удовлетворить заказы Министерства обороны".

В конце 2020 года цены на металл на рынке РФ начали резко расти. С 1 февраля 2021 года были введены заградительные пошлины (5%, но не менее €45 за тонну) на отходы и лом черных металлов, также было предложено проводить закупки металлопродукции девелоперами напрямую у производителей, исключив трейдерское звено. После стабилизации в начале текущего года цены на металл снова выросли. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на прошлой неделе заявил, что доходы металлургов в России выросли за 2020 год в разы, они получили 100 млрд рублей сверхприбыли и должны вернуть эти деньги в бюджет. Позже он добавил, что налоговое решение технологически самое простое в ситуации с металлургами, но, если будут найдены другие инструменты, правительство готово к обсуждению. Первый вице-премьер также отмечал, что правительство РФ в качестве налоговых мер для металлургов не исключает повышения НДПИ, теоретически возможна дифференциация возврата НДС по экспорту, но решения пока нет.