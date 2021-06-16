В Хабаровском крае в 2021 году увеличат объемы производства меда

ХАБАРОВСК, 16 июня. /ТАСС/. Пчеловоды в Хабаровском крае увеличат объемы производства меда до 500 тонн в 2021 году, сообщила ТАСС заместитель начальника отдела животноводства министерства сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Ольга Терехова.

"В Хабаровском крае пчеловодческие хозяйства увеличивают количество пчелосемей, также растет и количество хозяйств - направление привлекательно для бизнеса. В 2019 году всеми формами организаций было произведено 434 тонны меда, в 2020 году - 484 тонны, в этом году произведут примерно 500 тонн", - сказала Терехова.

Традиционно основная доля хозяйств, занимающихся пчеловодством, сосредоточена в шести районах края - Бикинском, Вяземском, имени Лазо, Нанайском, Комсомольском и Хабаровском. На этих территориях содержится более 90% от общего количества пчелосемей в крае, наибольшее количество хозяйств - в Вяземском и Хабаровском районах. Всего в крае насчитывается около 300 хозяйств.

"Для поддержки пчеловодов между районами распределяется субсидия в размере полумиллиона из краевого бюджета. 30% добавляет муниципальный бюджет", - сказала Терехова. Средства направляются на компенсацию затрат на приобретение препаратов для пчел, специализированного инвентаря и оборудования для разведения и ухода за пчелами, на закупку семян медоносов и сахара для кормления пчел.

Произведенная продукция преимущественно реализуется на ярмарках, часть отправляется на экспорт, в частности, в приграничный Китай, где дальневосточный мед пользуется большим спросом. Основную долю экспорта меда в регионе занимают компании "Лесные продукты" и "ДПТК". Последняя плотно работает с пасечниками и в прошлом году освоила прямые поставки в Китай без посредников. Ситуация с пандемией повлияла на рынок и китайские предприятия пока не активно заключают контракты. Власти рассчитывают, что после снятия ограничений объемы экспортных поставок увеличатся.