Центр развития перспективных технологий разработал приложение для представителей бизнеса

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), являющийся оператором системы маркировки, разработал и запустил приложение "Честный знак. Бизнес" для представителей малого и среднего бизнеса. Об этом в среду сообщает пресс-служба ЦРПТ.

"Новая разработка позволяет распознавать штрих-коды, дает возможность быстро принимать и отгружать товар, оптимизирует процесс ввода товара в оборот в магазине или на складе, а также экономит затраты на покупку необходимого оборудования. В частности, предприниматели смогут экономить до 25 тыс. рублей на покупке ручного сканера и терминала сбора данных", - пояснили в пресс-службе.

По данным оператора, в настоящее время в системе "Честный знак" зарегистрировано более 317 тыс. индивидуальных предпринимателей.

Новое приложение позволит оптимизировать бизнес-процессы с использованием мобильного сканера и сократит пользовательский сценарий для создания документа, позволит подписывать документ и отправлять его в систему мониторинга товаров, а также снизит вероятность ошибок участника оборота при подаче сведений в систему.

"Помимо этого, приложение позволяет принимать входящие универсальные передаточные документы через электронный документооборот ЭДО.Лайт, в том числе сканировать и принимать маркированные товары, формировать файлы расхождения и отправлять его на почту, в мессенджер или файловое хранилище", - добавили в ЦРПТ.

К 1 августа в приложение планируют добавить готовые шаблоны последовательности типовых операций с маркированным товаром, возможность работы в офлайн-режиме и добавление карточки из каталога маркировки товаров, а также дополнительные сервисы аналитики и другие функции.

Единая система маркировки

К 2024 году в России планируется создать единую систему маркировки товаров, призванную ликвидировать теневой оборот продукции. Маркировка уже стала обязательной для лекарств, табака, парфюмерии, меховых изделий, обуви и ряда других товаров. Также проводятся эксперименты по маркировке бутилированной воды и пива.