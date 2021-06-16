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Мишустин призвал оперативно реагировать на рост цен на продукты

Премьер-министр отметил, что необходимо продолжать мониторить рынок
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Постоянный мониторинг цен на социально значимые продукты и оперативная реакция на их рост необходимы для защиты потребителей. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в видеообращении к участникам коллегии Минсельхоза, текст которого опубликован в среду на сайте кабмина.

"Необходимо продолжать мониторить рынок и оперативно реагировать на возможные изменения, чтобы защитить интересы российских потребителей", - сказал он.

Глава кабмина подчеркнул, что мониторинг цен на продукты является важным направлением, призвал отнестись к этой работе с максимальным вниманием. "Правительство приняло ряд мер, которые позволили снизить влияние мировой конъюнктуры на российский рынок. Но ситуация остается непростой", - констатировал Мишустин.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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