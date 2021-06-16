Объем производства вина в Севастополе снизится на 6% из-за прошлогодней засухи

СЕВАСТОПОЛЬ, 16 июня. /ТАСС/. Предприятия Севастополя в этом году сократят производство вина на 6%, до 25,3 млн бутылок, так как в 2020 году на урожай винограда повлияла засуха, сообщили ТАСС в правительстве города.

"В 2020 году винодельческими предприятиями произведено вина и вина игристого в объеме 26 млн 891 тыс. бутылок, из-за плохого урожая 2020 года (засуха) предприятиями в 2021 году планируется произвести вина и вина игристого в объеме 25 млн 334 тыс. бутылок", - говорится в ответе на официальный запрос ТАСС. Ранее сообщалось, что в 2019 году на предприятиях Севастополя было собрано более 21,7 тыс. тонн винограда, что на 13,6% больше прошлогоднего урожая и является рекордом для города за последние пять лет.

Отмечается, что в регионе продолжают предпринимать меры для увеличения производства ягоды. В частности, за 2020 год сельхозпредприятия заложили виноградники на площади 542,52 га, прогноз закладки на 2021 год составляет 443,45 га.

Кроме того, добавили в правительстве, для развития отрасли в городе реализуется приоритетный проект "Терруар Севастополь". Он предусматривает создание новых независимых винодельческих хозяйств, увеличение площади виноградников, обеспечение отрасли виноградарства и виноделия квалифицированными кадрами, повышение туристической привлекательности Севастополя, развитие инфраструктуры, увеличение инвестиционного потенциала города и формирование благоприятной деловой среды. Сейчас в проекте 22 участника - крупные компании, такие как агрофирма "Золотая Балка" и Инкерманский завод марочных вин, а также небольшие винодельни - хозяйство Олега Репина, "Бельбек" и другие.

Виноградарство и виноделие входят в число приоритетных для Севастополя отраслей экономики. Общая площадь плодоносящих виноградников в регионе превышает 4 тыс. га, работают около 20 виноделен, при этом терруар Севастополя по своим характеристикам сравним с такими районами как обладающие мировой известностью Бордо или Бургундия.