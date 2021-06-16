Более 220 млрд рублей направят на развитие сельских территорий в 2021 году

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Российские власти в 2021 году направят на развитие инфраструктуры сельских территорий более 220 млрд рублей в рамках различных государственных программ. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин заявил в опубликованном в среду видеообращении к участникам коллегии Минсельхоза.

Как считает премьер, "чтобы подтянуть уровень жизни на сельских территориях до городского, предстоит еще сделать немало".

"Именно поэтому в текущем году общее финансирование на развитие инфраструктуры села по всем госпрограммам станет еще больше и в целом составит более 220 млрд рублей", - сказал он.

Комплексное развитие

Запуск госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" Мишустин назвал одним из главных достижений прошедшего года. Конечно, как признал премьер, "за один год не решить проблем, которые копились десятилетиями". "Но это необходимый шаг, чтобы создать людям нормальные условия жизни на селе", - считает он, что особенно важно с учетом того, что многие россияне "перебрались за город в период ограничений из-за коронавируса и не спешат возвращаться". С развитием удаленной занятости появляется возможность жить в сельской местности постоянно, а это значит, что нагрузка на инфраструктуру там растет и будет расти, указал председатель кабмина. "И, конечно, требуется энергичная и эффективная работа по ее обновлению", - подчеркнул он.

Глава правительства напомнил, что в прошлом году на реализацию данной госпрограммы было направлено почти 34 млрд рублей. Это уже позволило повысить качество жизни более чем для 6 млн человек. "В том числе построено свыше 600 км дорог, реализовано более 6 тыс. проектов по благоустройству сельских территорий. Улучшены жилищные условия для почти 50 тыс. семей", - перечислил Мишустин.

Кроме того, продолжил он, для развития сельских территорий привлекаются средства других государственных программ, в прошлом году они составили около 72 млрд рублей. Их направляют в том числе на развитие здравоохранения, строительство новых школ, создание возможностей для занятий физкультурой и спортом.

"Рассчитываем, что все эти меры изменят жизнь на селе. Заинтересуют и убедят переехать [туда] молодежь и квалифицированных специалистов, которых там так не хватает", - подытожил председатель российского правительства.