Немецкий суд назначил слушания по претензиям Nord Stream 2 AG к регулятору на 30 июня

БЕРЛИН, 16 июня. /ТАСС/. Суд в Дюссельдорфе назначил на 30 июня слушания по претензиям компании - оператора "Северного потока - 2" Nord Stream 2 AG к Федеральному сетевому агентству ФРГ. Об этом пресс-служба суда сообщила в среду.

В мае прошлого года регулятор отказал оператору в освобождении от требований обновленной Газовой директивы ЕС по заявке от 10 января 2020 года. Регулятор считает, что газопровод "Северный поток - 2" не соответствовал критерию "завершение проекта" к нужной дате - 23 мая 2019 года.

Nord Stream 2 AG, напротив, указывала на то, что понятие "завершение проекта" следует рассматривать шире, нежели просто с точки зрения строительно-технических процессов. Как считают в компании, следует учитывать то обстоятельство, что к моменту вступления в силу новых правил уже были сделаны миллиардные инвестиции с учетом прежней правовой ситуации. Этот аргумент германское агентство отвергает. Оно отталкивается от "строительно-технического понимания" термина "завершение проекта".

"В рамках данного процесса речь не идет о вопросах достройки газопровода", - отметили в суде. "Вердикт будет вынесен самое раннее 25 августа 2021 года", - указали в пресс-службе.