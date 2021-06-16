Госдума приняла закон о новых параметрах демпфера, позволяющего снизить цены на бензин

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, корректирующий действие демпфирующего механизма на топливо. Закон, инициированный правительством РФ, вносит поправки в Налоговый кодекс РФ.

Ранее замглавы Минфина Алексей Сазанов указывал, что скорректированный демпфирующий механизм на топливо начнет работать в России с 1 мая, несмотря на то, что официально закон будет утвержден позднее этой даты. Он позволит улучшить экономику нефтепереработки и удержать динамику цен на бензин в России в пределах инфляции. В настоящий момент топливный рынок регулируется, в том числе, демпфирующим механизмом. Если экспортные цены на бензин и дизельное топливо выше условных внутренних, то государство компенсирует производителям часть этой разницы, в обратном случае нефтекомпании перечисляют часть прибыли в бюджет.

Решение скорректировать демпфер было принято из-за соотношения курса рубля и растущих цен на нефть. Так, индикативная цена бензина в формуле демпфера снижена с 1 мая на 4 тыс. рублей по сравнению с действующей ставкой, с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года будет снижена на 2,7 тыс. рублей за тонну по сравнению с установленной сейчас в Налоговом кодексе.

С 1 января 2023 года будет проводиться индексация индикативной цены бензина на 3%. Кроме того, планируется снизить с 5% до 3% ежегодную индексацию базовых цен для расчета демпфера по дизельному топливу - начиная с 1 января 2022 года. В результате объем компенсаций нефтеперерабатывающим компаниям вырастет.

Всего из бюджета на выплаты компаниям будет направлено 350 млрд рублей в течение 2021-2023 годов. При этом почти половина этих расходов будет компенсирована за счет увеличения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на нефть. При этом рост НДПИ не окажет существенного влияния на финансово-экономическое положение нефтяных компаний, отмечали ранее в Минэнерго и Минфине.

Демпфирующий механизм начал применяться с 1 января 2019 года. Благодаря его работе рост цен на бензин на АЗС в 2019 году был сопоставим с инфляцией, а в 2020 году составил всего 2,5%, что ниже инфляции почти вдвое. Это были самые низкие показатели за последние несколько лет, подчеркнули в Минфине.

Другие налоговые новации

Закон также предусматривает изменения, касающиеся налогообложения иностранных организаций.

Речь идет о дополнении перечня доходов, подлежащих налогообложению, выплачиваемых иностранной организации и не связанных с ее предпринимательской деятельностью в РФ, процентными доходами от долговых обязательств индивидуальных предпринимателей и долговых обязательств иностранных организаций, осуществляющих деятельность в РФ через постоянное представительство, аналогично действующим нормам для процентных доходов, выплачиваемых по долговым обязательствам российских организаций, в целях регулирования порядка налогообложения доходов иностранных организаций от источников в РФ.

Также законом предусматривается отмена обязанностей налогоплательщиков в представлении налоговых деклараций формы 3-НДФЛ в случае реализации имущества, находившегося в собственности менее минимального предельного срока владения, при условии превышения сумм налоговых вычетов при продаже имущества (250 тыс. рублей либо 1 млн рублей) над соответствующими доходами.

Уточняется порядок передачи банками в налоговые органы информации о суммах выплаченных физическими лицам процентов по вкладам (остаткам на счетах) в банках, находящихся на территории РФ.

Также документ содержит изменения, касающиеся исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организаций.

Поправки ко второму чтению

Как отметил ранее глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, принята поправка, касающаяся поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, о чем говорил президент РФ во время Петербургского международного экономического форума - "больше количество людей - больший объем выручки". От НДС освобождаются предприятия общественного питания - ограничения из этого правила будут касаться величины выручки, а также других дополнительных условий.

Также учреждения культуры освобождаются от исчисления и уплаты авансовых платежей по налогу на прибыль в 2021 и 2020 годах, освобождаются от НДФЛ и НДС меры поддержки предпринимательства со стороны субъектов РФ (то есть субсидии и другие меры поддержки МСП, предоставляемые субъектам предпринимательства на безвозмездной основе).

Признаются безнадежными к взысканию долги по кредитам на поддержку предпринимательства в 2021 году (по аналогии с 2020 годом). От госпошлины при обращении в суды общей юрисдикции и при совершении нотариальных действий будут освобождены инвалиды с детства - сейчас от них были освобождены только дети-инвалиды. Также предусматривается ряд мер по поддержке нефтехимической промышленности.

Кроме того, принята о продлении льготы НДС для внутренних авиаперевозок - она согласована с правительством, указал Макаров.

В части транспортного налога закон предусматривает, что объектом налогообложения не являются весельные лодки, а также моторные лодки с двигателем мощностью не свыше 5 л.с., зарегистрированные в порядке, установленном до дня вступления в силу закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части определения понятия маломерного судна".