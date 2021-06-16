В "Лаборатории Касперского" не думают, что за атаками на Colonial Pipeline стоят власти РФ

ТОКИО, 16 июня. /ТАСС/. Власти России вряд ли стоят за хакерскими атаками на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline. Такое мнение в интервью японской деловой газете Nikkei выразил генеральный директор "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский, изложение которого приводится во вторник.

"По словам Касперского, хакеры, связанные с Россией, часто совершают нападения при помощи вирусов-вымогателей. Но он отметил, что не думает, что за майскими атаками на американскую трубопроводную компанию стоит российская власть", - пишет японская газета. Говоря о связанных с Россией хакерах, генеральный директор "Лаборатории Касперского" подчеркнул, что это "не только россияне, но и говорящие на русском языке граждане Казахстана и стран Прибалтики".

"Без международного сотрудничества у противостояния кибернетической преступности нет будущего", - выразил уверенность Евгений Касперский. Он также не исключил, что по итогам предстоящих переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом может быть достигнута какая-то договоренность в сфере кибернетической безопасности.

В начале мая злоумышленники из группировки DarkSide взломали системы американской трубопроводной компании Colonial Pipeline. По утверждению американских спецслужб, DarkSide может базироваться на территории РФ или Восточной Европы, но не связана с каким-либо правительством. 31 мая атаке подверглись компьютерные сети американского подразделения бразильской мясоперерабатывающей компании JBS. Она считает, что за нападением стоит преступная организация, якобы находящаяся в России.