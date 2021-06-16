Первую в Чечне шоколадную фабрику планируют открыть в горном селе

ГРОЗНЫЙ, 16 июня. /ТАСС/. Первую шоколадную фабрику в Чечне мощностью 20 тонн в год планируют открыть в горном селе Мескеты за счет частных инвестиций. Об этом ТАСС сообщил заместитель главы Ножай-Юртовского района Хусейн Мамадиев.

"Реализация проекта позволит создать около 20 рабочих мест. На площадке бывшего пищекомбината в селении Мескеты выделены более 40 соток для строительства ангара и цеха шоколадной фабрики. Сроки реализации проекта зависят от эпидемиологической ситуации в мире, так как оборудование необходимо привезти из Китая, эксклюзивную продукцию планируется поставлять как в регионы России, так и в Германию. Объем частных инвестиций в проект составляет 65 млн рублей", - отметил собеседник ТАСС.

По его словам, также в районе планируется построить новый курорт "Беной Тревел", который позволит создать около 25 рабочих мест и привлечь внешнего туриста."Первоначальная стоимость проекта 32,5 млн рублей. Мы уже завершили реализацию 65 проектов, что позволило создать 269 рабочих мест с привлечением около 408 млн рублей инвестиций. Еще 30 проектов в этом году надеемся ввести в эксплуатацию. В основном в сферах сельского хозяйства, торговли, обрабатывающего производства, строительство, туризма, транспортировка и хранение", - добавил Мамадиев.

Активное развитие Ножай-Юртовского района Чечни началось летом 2017 года в рамках региональной программы "Социально- экономическое развитие горных территорий Чеченской Республики". Здесь ежегодно проходит фестиваль "Беноевская весна" по возрождению национальной культуры чеченского народа. В районе функционирует архитектурно-этнографический комплекс "Шира-Бена-Юрт" и зона отдыха "Ахки-Тай". Также на территории муниципалитета имеется множество религиозных мест, которые представляют большой интерес для туристов.