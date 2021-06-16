Таджикистан намерен в Ханты-Мансийске готовить специалистов для нефтегазовой отрасли

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 июня. /ТАСС/. Республика Таджикистан намерена готовить специалистов для нефтегазовой отрасли региона в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщил ТАСС в кулуарах IT-форума в Югре генеральный консул республики в Екатеринбурге Зафар Сайидзода.

"Это для нас интересно, потому что поиск нефти и газа в Таджикистане продолжается", - сказал генконсул, отвечая на вопрос, планируется ли готовить в Югре специалистов для нефтегазовой отрасли.

Генконсул добавил, что планируется увеличение числа таджикских студентов в Ханты-Мансийском автономном округе. "[Студенты из Таджикистана] учатся и в Тюменской области, но большинство приходится на Екатеринбург, Челябинск, в Ханты-Мансийском автономном округе меньше. Конечно, к этому большой интерес", - сказал Сайидзода.

В России учится более 20 тыс. студентов из Таджикистана, из них более 600 в Екатеринбурге, более 700 в Челябинске. "Сегодня среди таджикской молодежи очень котируется получение высшего образования на русском языке. И вообще русские образовательные стандарты, в том числе в сфере высшего образования, у нас высоко ценятся", - добавил генконсул.

О форуме

XII Международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС проходит в смешанном формате с 15 по 18 июня в Ханты-Мансийске. В его программе 45 мероприятий при ограниченном очном участии и широком онлайн-диалоге российских и зарубежных специалистов. Впервые форум проходит в течение четырех дней.

Особое внимание на форуме уделяют темам искусственного интеллекта, цифровой трансформации в России и мире, жизни в постковидном пространстве. Здесь, в частности, проходят сессии и круглые столы совместно с Минздравом и Минспортом России, аппаратом полномочного представителя президента РФ в УрФО, правительством Москвы и Ассамблеей народов Евразии. В дни форума в Югре соберутся также IT-руководители вузов для участия в дискуссии, организованной командой экспертов Института цифрового развития науки и образования, подведомственного Министерству науки и высшего образования РФ.

Генеральные партнеры IT-Форума - "Прайм Груп", "Ростелеком", "Салым Петролеум", "Славнефть-Мегионнефтегаз". Инвестиционные партнеры - "Техноком", "ФОРС". ТАСС является генеральным информационным партнером форума.